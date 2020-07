COVID-19 : toujours sous la barre des 100 nouveaux cas quotidiens au Québec

Le gouvernement a aussi fait état d'une légère hausse du nombre d'hospitalisations, avec 377 personnes ayant besoin de soins, contre 371 la veille.

De ce total, 25 malades sont toujours aux soins intensifs, soit une diminution d'une personne.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, tiendront une conférence de presse à 13 h, à Montréal. Il y sera notamment fait mention du relâchement observé à certains endroits depuis la réouverture des restaurants et des bars.

Dimanche, la Direction de la santé publique de la Montérégie a lancé un appel pour tenter de retrouver les clients d'un établissement du centre commercial Dix30, à Brossard, où au moins cinq personnes ont été contaminées par la COVID-19 la semaine dernière.