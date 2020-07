Certaines activités intérieures sont autorisées à reprendre lundi en Saskatchewan

Les restaurants, qui devaient jusqu’à dimanche recevoir les clients à seulement 50 % de leur capacité d’accueil, peuvent dorénavant augmenter cette proportion à condition que la distance de 2 mètres entre chaque personne soit maintenue.

Les espaces de loterie vidéo, les tables de billard, les jeux de fléchettes et les jeux d’arcades, notamment, sont aussi accessibles dans les restaurants et les bars.

Les spectacles des arts de la scène, comme la musique, la danse et le théâtre peuvent également reprendre lundi.

Dès le 9 juillet, les casinos et les salles de bingo rouvriront au public, alors que les pistes de course, les activités de rodéo et les spectacles dans les restaurants et les bars devront patienter jusqu’au 16 juillet.

Les piscines extérieures rouvrent à Saskatoon

Il est déjà confirmé que les piscines extérieures Riversdale et George Ward rouvriront respectivement mardi et mercredi à Saskatoon sous certaines conditions.

La piscine Riversdale sera ouverte, mais de façon limitée à des sessions de deux heures de baignade. Un nombre limité de places sera également disponible dans la piscine tandis que les temps de baignade seront séparés d’une pause de 30 minutes afin que le personnel puisse nettoyer l’équipement.

La piscine George Ward rouvrira le lendemain en suivant les mêmes consignes.

Les responsables des piscines demandent aux visiteurs de respecter la distance de 2 mètres entre chaque personne d’un groupe différent et d’éviter la piscine s’ils se sentent malades. Les toilettes et les vestiaires seront ouverts, mais chaque personne est invitée à apporter sa propre bouteille d’eau.

Les deux installations seront accessibles de 13 h à 20 h du lundi au vendredi et de 11 h à 18 h durant la fin de semaine.

Les dates d'ouverture pour les deux autres piscines extérieures à Saskatoon ne sont pas confirmées pour le moment.

Réouverture du zoo

Le zoo de Saskatoon devrait lui aussi rouvrir mercredi en suivant des consignes strictes pour la relance de ses activités.

L’entrée sera limitée à 300 personnes chaque heure. La dernière entrée de visiteurs aura lieu à 15 h 30.

Même si un nombre limité de visiteurs pourront y accéder sans rendez-vous, les personnes qui souhaitent se rendre au zoo sont invitées à s’inscrire auprès de la Ville de Saskatoon dès mardi.

Puisque la saison sera plus courte cette année en raison de la pandémie, le zoo de Saskatoon offrira des laissez-passer de saison à des tarifs plus bas qu’à l’habitude.