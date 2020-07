L'abandon des règles de distanciation met les autorités sanitaires à cran

Le non-respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale constaté ces dernières semaines dans les lieux publics, les bars et les restaurants du Québec inquiète les autorités sanitaires, qui redoutent un retour en force de la COVID-19, comme c’est le cas aux États-Unis.

Que ce soit lors d’une sortie dans un parc, d’une journée à la plage, à la piscine ou lors d’une soirée dans un resto-bar, la règle de distanciation de deux mètres et le port du masque sont de moins en moins respectés par les Québécois ces dernières semaines.

Les autorités de la santé publique québécoise ont bien entendu constaté ce relâchement collectif à la faveur du retour du beau temps et des établissements de divertissement. C’est pourquoi le directeur de santé publique, Horacio Arruda, et le ministre de la Santé et des Services sociaux, Chistian Dubé, comptent faire un appel à la population à 13 h pour rappeler aux Québécois que les risques d’un retour en force de la COVID-19 sont bien réels si les mesures de distanciation sont négligées.

La hantise du scénario américain

La plage de Bluffer's Park, à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Toronto, le 5 juillet 2020. Photo : Radio-Canada / Kari Vierimaa

Malgré des chiffres encourageants et la chute du nombre de décès ces dernières semaines, le coronavirus continue de se propager au pays et également aux États-Unis, où 50 000 à 100 000 nouveaux cas sont rapportés chaque jour depuis la réouverture des bars, des restaurants et des plages dans plusieurs États.

Inquiètes de voir un tel scénario se produire au Québec, les autorités sanitaires surveillent la situation de près pour tenter d’endiguer toute nouvelle éclosion de la maladie. C’est ainsi que dimanche, la santé publique de la Montérégie a dû lancer un appel à toutes les personnes qui ont fréquenté un bar de Brossard le 30 juin dernier, où plusieurs personnes infectées à la COVID-19 ont été identifiées.

On parle d’une soixantaine de jeunes qui ont fréquenté des partys dans des maisons et parfois les mêmes personnes se regroupaient dans ces événements et on s’est retrouvé avec un grand nombre de cas positifs , explique la Dre Julie Loslier, directrice de la santé publique de la Montérégie, dans une entrevue sur les ondes d'ICI Première.

Il y en a qui se sont retrouvés le 30 juin au Mile Public House, d’où le fait qu’on a demandé aux clients qui étaient présents et aux employés d’aller se faire dépister.

Augmentation de cas inévitable

Pour les experts, il ne fait aucun doute que la réouverture des bars aura un impact notable au Québec sur la progression de la maladie, comme cela a été le cas aux États-Unis.

On voit la même chose ici, on s’y attendait . Dès qu'on relâche la bête revient nous ordre, a confirmé la Dre Caroline Quach, microbiologiste au CHU Sainte-Justine sur les ondes d’ICI RDI.

Ça donne raison à tout ce qui s’est passé aux États-Unis, où les bars avaient été ouverts déjà depuis plusieurs semaines, explique la Dre Quach. Certains États ont même été obligés de les refermer parce qu’il y avait une transmission accrue de COVID-19.

Des malades de plus en plus jeunes

Les rapprochements sont difficiles à contrôler, particulièrement dans les bars. Photo : Getty Images / mediaphotos

Une autre préoccupation de la santé publique depuis la réouverture des lieux publics, des commerces et des bars, est la progression rapide de la maladie dans les catégories les plus jeunes de la population. Notamment chez les jeunes adultes de 18 à 40 ans.

On a vu au Texas et en Floride que la moyenne d’âge des cas a diminué drastiquement. […] C’est ce que j’observe aussi en Montérégie ces dernières semaines, la baisse de la moyenne d’âge est très réelle. Dre Julie Loslier, Directrice de la santé publique de la Montérégie

Les jeunes, ça nous inquiète moins pour leur propre santé, car par rapport aux personnes âgées ils sont beaucoup moins malades, mais il reste qu’ils deviennent des vecteurs de transmission et ils sont en contact avec des personnes qui sont plus âgées et qui peuvent avoir une immunosuppression ou des maladies chroniques.

Pour la Dre Quach, être jeune n’est pas non plus une police d’assurance contre la COVID-19 et ses graves complications.

Leur système immunitaire étant beaucoup plus robuste, c’est sûr qu’il y a des risques qu’ils fassent des inflammations plus importantes et lorsqu’ils sortent des soins intensifs, il y a un impact à beaucoup plus long terme , explique la microbiologiste au CHU Sainte-Justine.

Faut-il fermer de nouveau les bars?

Considérant l’évolution dramatique de la maladie dans les États américains où les bars ont été rouverts de façon hâtive, ne serait-ce pas plus sage d’ordonner tout de suite leur fermeture chez nous?

En ce moment, on l’expérimente, explique la Dre Loslier. Il y a quand même des mesures qui sont mises en place à plusieurs endroits. Il y a plusieurs bars et restos-bars qui ferment plus tôt, par exemple, pour prévenir le fait que les gens boivent de plus en plus et perdent cette conscience de la distanciation.

Pour la question des fermetures, il ne me revient pas de fermer des établissements dans ma région. Par contre, on a fréquemment des discussions que ce soit pour les bars ou d’autres types d’événements qu'on surveille de près , explique-t-elle.

Le but, ce n’est pas de tout fermer pour tout fermer. On ne souhaite pas aller vers ça, mais il faut vraiment que la situation change. Il y a les restaurants et les bars, mais il y a aussi les partys privés. Dre Julie Loslier, directrice de la santé publique de la Montérégie