Règles considérablement assouplies dans les services de garde

À l’entrée d’un CPE ou d’une garderie, les éducatrices doivent poser plusieurs questions aux parents concernant l’état de santé de leur bambin et de sa famille.

Jusqu’à maintenant, tout enfant faisant de la fièvre, présentant des symptômes comme la fièvre, la toux, des difficultés respiratoires ou une perte d’odorat ou de goût ne pouvait pas être admis dans ces installations.

À la suite de nouvelles directives de la Santé publique et de la CNESST, les consignes ont été revues par le ministère de la Famille. Un enfant peut désormais aller dans son service de garde s’il présente un seul symptôme de cette liste :

En revanche, s’il a de la toux, une température de 38°C et plus, des difficultés pour respirer ou une perte soudaine de l’odorat, il devra rester à la maison.

Autre changement majeur : si un enfant est en attente d’un test de la COVID-19, mais qu’il n’a pas de symptôme, il peut se rendre dans son installation, sauf s’il est en isolement à cause d’un contact avec un cas confirmé , précise le gouvernement dans une note transmise aux services de garde.

Si l’un des parents est en attente d’un résultat, l’enfant peut également aller dans son service de garde, à condition seulement que cette personne ne présente pas de symptômes .

Enfin, alors que cela été prohibé ces dernières semaines, un enfant pourra continuer de fréquenter ses jeunes amis même si une personne de son domicile a voyagé à l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours . En revanche, si ce séjour concerne l’enfant, ce dernier doit, comme tous voyageurs, respecter une quarantaine de deux semaines.

Pour justifier ces assouplissements, le ministère de la Famille met de l'avant les bonnes conduites à l'intérieur de son réseau et le faible nombre de cas répertoriés depuis le début de la pandémie. Les équipements de protection, tel le masque, restent néanmoins obligatoires pour le personnel en contact avec les enfants.

Moins de 100 cas répertoriés