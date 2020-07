Des dizaines de femmes de Winnipeg racontent avoir été droguées dans des bars de la ville

La publication sur Facebook du récit d'une Winnipégoise qui raconte avoir été droguée dans un bar de la capitale manitobaine en 2005 et qui se demande s'il s'agit d'un cas isolé a incité des dizaines d’autres femmes à briser le silence et à raconter leur expérience.

Kelly O’Leary se souvient que, ce jour-là, tout a commencé par un léger étourdissement dans un bar situé à quelques minutes de marche de chez elle, alors qu’elle n’avait consommé qu’une petite quantité d’alcool.

En se précipitant à la maison, elle raconte avoir soudainement perdu l’équilibre et s’être effondrée dans la rue.

J’ai perdu l'usage de mes jambes , dit-elle.

J’étais allongée sur le béton et me sentais incapable de me lever , ajoute-t-elle.

La jeune coiffeuse dit avoir entendu de nombreuses histoires semblables à la sienne tout au long de sa carrière.

Le 21 juin dernier, lorsque Kelly O’Leary publie son histoire sur Facebook, son souhait est d’inciter des victimes à s’exprimer afin de montrer à quel point ce phénomène est récurrent dans la société.

Près de 20 minutes après sa publication elle dit avoir eu environ 50 commentaires. Cinq jours plus tard, la publication comptait près de 150 commentaires.

Il y a quelques années, lors du mouvement #MeToo [#MoiAussi], ç'a beaucoup été évoqué […]. Ça se produit partout. C’est très fréquent dans cette ville et dans toutes les villes, probablement , déplore Kelly O’Leary.

Dans leur témoignage, certaines personnes affirment avoir été droguées plus d'une fois. D’autres disent avoir été violées, avoir subi d’autres formes d’agression sexuelle ou s’être retrouvées à l’hôpital.

C’est le cas de Tesia Rhind. Elle déclare avoir été droguée il y a environ 10 ans, lors d’un spectacle, et raconte avoir été transportée d’urgence à l’hôpital.

À son réveil, les médecins affirment avoir trouvé du GHB dans son sang. Cette drogue de synthèse était initialement utilisée en médecine pour traiter la narcolepsie. Aujourd'hui, elle est plutôt connue comme la drogue du viol .

Tesia Rhind dit avoir été particulièrement blessée, car les médecins et son père ne l’ont pas cru lorsqu’elle leur a dit qu’elle n’avait pas volontairement consommé cette substance.

C’était déjà violent d’avoir subi ça et de me retrouver là, dit-elle, mais le fait qu’ils doutaient rendait les choses plus douloureuses.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Tesia Rhind dit avoir été particulièrement blessée, car les médecins et son père ne l’ont pas cru lorsqu’elle leur a dit qu’elle n’avait pas volontairement consommé cette substance. Photo : Facebook / Tesia Coil

Tesia Rhind souligne qu’elle n’était pas une grande buveuse et n’était pas non plus une personne qui faisait la fête.

À 35 ans, Nicole Markowski raconte à son tour avoir été droguée lors d’un concert, quand elle avait 19 ans.

Elle croit que tout est parti d’un verre d'alcool que quelqu’un lui avait apporté. Après l’avoir ingurgité, elle se souvient d'avoir perdu l’équilibre et d'avoir été incapable de parler.

Je n’avais jamais ressenti ça auparavant , dit-elle, en précisant qu’elle buvait beaucoup à cette époque.

Elle relate avoir perdu conscience et ne s’être réveillée que des heures plus tard, dans une chambre d’hôtel, ses vêtements arrachés et en compagnie d'un inconnu. J’avais mal aux bras et dans mon entre-jambes , dit-elle.

Nicole Markowski explique que la personne qui était dans la chambre a essayé d’avoir de nouveau des rapports sexuels avec elle, mais qu'elle s’est débattue pour le repousser.

C'est l’une des choses les plus effrayantes qui ne m’est jamais arrivée , dit-elle.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Nicole Markowski raconte avoir été droguée et agressée sexuellement lorsqu’elle avait 19 ans. Photo : Fournie par Nicole Markowski

Nicole Markowski dit n’avoir jamais rapporté ce qui s’était passé ce jour à la police par crainte d’être blâmée pour avoir trop bu.

Il faut dénoncer

Selon la sergente Helen Peters, de la division des enquêtes spécialisée de la police de Winnipeg, les victimes ne devraient jamais s’abstenir de dénoncer des cas d’agression.

Elle souligne qu’il est important que les victimes se rendent dans les services hospitaliers appropriés pour un suivi médical et pour avoir des preuves des agressions qu'elles ont subies.

Selon les données de Soins communs Manitoba, depuis janvier 2019, le programme d’infirmières examinatrices en matière d’agression sexuelle a enregistré 97 cas d’agression sexuelle où l’utilisation de ce qu’on appelle communément une drogue du viol était suspectée. En 2018, cette statistique était de 92 cas.

Les infirmières examinatrices en matière d’agression sexuelle sont spécialement formées pour faire passer des examens afin de déterminer les risques de maladies liés à l’agression. Elles offrent également du soutien psychologique et font des prélèvements si la victime décide de porter plainte.

Besoin d’éducation

Selon la directrice générale de Survivor’s Hope Crisis Centre de Pinawa, Stephanie Klassen, il est important de sensibiliser et d’éduquer davantage la population sur la notion du consentement.

Stephanie Klassen, la directrice générale de Survivor’s Hope Crisis Centre de Pinawa. Photo : Fournie par Stephanie Klassen

Elle souligne qu’il est aussi important de déconstruire les conceptions culturelles et sociales qui tendent souvent à justifier les agressions sexuelles par le comportement de la victime.