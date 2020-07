Le feu au nord du lac Saint-Jean continue de perdre en intensité

Des points chauds sont toujours actifs au centre du brasier, ce qui force les pompiers forestiers à poursuivre leur travail sur le terrain.

Les sapeurs de l'Ontario pourront d'ailleurs retourner dans leur province au cours des prochains jours.

La porte-parole de la SOPFEU, Josée Poitras, indique que les prévisions météorologiques s’annoncent favorables pour le reste de la semaine.

On devrait recevoir entre 10 et 20 mm de pluie, ça va nous aider dans la maîtrise et on espère que cette semaine le feu sera complètement maîtrisé.

Josée Poitras, porte-parole, SOPFEU