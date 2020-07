Le Québec et l’Ontario sous le coup d’un avertissement de chaleur

Environnement Canada a émis lundi des avertissements de chaleur pour plusieurs régions du Québec et de l’Ontario.

Au Québec, ces avertissements touchent particulièrement la région métropolitaine de Montréal, jusqu'à Sorel-Tracy.

L'agence fédérale a par ailleurs émis un bulletin météorologique spécial pour plusieurs secteurs des Laurentides, jusqu'à Mont-Laurier, de Lanaudière et les régions de Pontiac et de Maniwaki, en Outaouais. Ce bulletin prévoit tout de même des températures et des taux d'humidité élevés.

À compter de mardi, dans la région de Montréal, les températures dépasseront les 30 degrés Celsius le jour et ne descendront pas en deçà de 20 degrés la nuit. Les valeurs combinées de température et d'humidité donneront un facteur humidex de 40, jusqu'à vendredi.

En Ontario, les avertissements concernent une partie du nord de la province, notamment Sudbury et ses environs, ainsi que tout le sud, de Brockville à Windsor.

Environnement Canada met en garde également contre les niveaux de pollution supérieurs à la normale , occasionnée par le temps chaud et humide.

Une toux inhabituelle, l'irritation de la gorge, des maux de tête et l'essoufflement comptent parmi les symptômes possibles de l'augmentation des concentrations d'ozone au niveau du sol. Les enfants, les aînés et les personnes atteintes d'une maladie cardiovasculaire ou pulmonaire, comme l'asthme, sont plus à risque , avertit l’agence fédérale.

Un avertissement de chaleur est émis par Environnement Canada lorsque des conditions très chaudes ou humides devraient présenter un risque élevé de malaises liés à la chaleur.