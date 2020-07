New Carlisle construit une nouvelle caserne de pompiers et un garage municipal

Le gouvernement du Québec vient d’accorder 1,3 million de dollars à la Municipalité de New Carlisle pour construire une nouvelle caserne de pompiers et un garage municipal.

L'argent octroyé par Québec couvre 65 % du coût du projet total. La différence sera réglée par la Municipalité, qui précise que le terrain est prêt et que la première coulée de ciment sera faite cette semaine.

La nouvelle bâtisse, d'environ 739 mètres carrés, répondra aux besoins d'espace du personnel , peut-on lire dans le communiqué envoyé par le gouvernement du Québec.

La nouvelle caserne comprendra un vestiaire et une salle de formation, tandis qu'une salle mécanique, un entrepôt et une salle de repos seront aménagés dans le nouveau garage municipal.

Diminuer les coûts de chauffage

Le bâtiment actuellement utilisé par les pompiers a été construit en 1970 et est devenu désuet, selon la Municipalité. Les coûts de chauffage sont notamment exorbitants, explique la directrice générale de New Carlisle, Denise Dallain.

[Maintenant] au lieu de chauffer l’extérieur, on va pouvoir garder la chaleur à l’intérieur. C’est le but principal, car le coût en mazout était rendu extrême. [...] Puis [le bâtiment actuel] ne [répond plus], autant en espace qu’en qualité environnementale, [aux] besoins de la municipalité et des employés et [ne permet plus d'offrir] un bon service aux citoyens, indique la directrice générale.

Le nouveau bâtiment sera situé à l’angle des rues Caldwell et Notre-Dame sur un terrain acheté par la Ville il y a cinq ans.

Les travaux devraient être finalisés à la fin du mois de décembre.

La caserne actuelle deviendra un entrepôt pour le mobilier de la Ville.