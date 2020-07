Les clients des bars de la rue George font fi de l'éloignement physique

Une vidéo et des photos partagées sur les réseaux sociaux montrent des clients qui dansent et font la queue à l’extérieur des bars sans aucune distanciation sociale.

Depuis le 25 juin dernier, alors que la province a assoupli certaines restrictions sur les bars, les Terre-Neuviens envahissent ces établissements. Mais selon les recommandations de la Santé publique, les pistes de danse devraient rester fermées.

La vidéo de la piste de danse dans les boîtes de nuit Rob Roy et Konfusion, de la rue George, a déjà été partagée des centaines de fois sur les réseaux sociaux.

Le député néo-démocrate, Jim Dinn, a réagi aux images lundi au microphone de CBC, disant que je ne le qualifierais pas de comportement sécuritaire et je pense que la province a besoin de resserrer la vis .

Il a également reconnu que d’autres propriétaires d’entreprises pensent injuste que certains bars puissent faire fi des règles, alors que la grande majorité des établissements suivent les recommandations de la Santé publique..

Cette publication survient moins d’une semaine après que la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Janice Fitzgerald, eut lancé un appel à la prudence aux clients des bars.

J’ai des préoccupations par rapport au grand nombre de personnes dans certains établissements, au manque de distanciation physique, aux gens qui dansaient et qui ne suivaient pas les règles , a-t-elle indiqué mardi dernier. Je m’inquiète surtout de la capacité du système à répondre à une nouvelle éclosion.

La Dre Fitzgerald a demandé aux entreprises concernées de réévaluer leurs pratiques pour s’assurer de respecter les consignes et aussi les lignes directrices en matière de santé et de sécurité au travail. Mais elle a noté que la Santé publique dispose de peu de pouvoirs coercitifs.

On fait de notre mieux

Don-E Coady, agent de communications et de marketing du regroupement des propriétaires de bars sur la rue George, se veut rassurant.

On fait de notre mieux pour gérer ces moments inattendus. [...] J’ai vu d’autres photos où il n’y avait presque personne dans les bars. Mais bien sûr, il y a ces moments où beaucoup de personnes arrivent sur notre petite rue historique et ça nous cause des problèmes.

Don-E Coady, agent de communications et de marketing, Association de la rue George