Sécurité ferroviaire : poursuite lancée par la Coalition des citoyens OESF de Lac-Mégantic

L’organisme déplore que sept ans après la tragédie de Lac-Mégantic, la qualité du réseau ferroviaire près du centre-ville laisse toujours à désirer.

Il soutient que plusieurs rails datent de près de 40 ans, qu'ils sont amincis et fissurés. De plus, la Coalition rappelle que ce sont des lacunes importantes dans l’entretien du réseau ferroviaire  (Nouvelle fenêtre) , qui ont mené à des déraillements majeurs de convois pétroliers un peu partout au pays après la tragédie de Lac-Mégantic.

Par ailleurs, des événements récents dans la région n'ont rien fait pour calmer les inquiétudes de la population. Un convoi de wagons a déraillé à Nantes, en août 2019, suivi de six wagons en novembre 2019 à Bolton-Ouest. Dans le cas de Nantes, le mauvais entretien des rails serait de nouveau en cause.

La Coalition martèle qu'elle a avisé les autorités concernées du problème des rails autour de Lac-Mégantic, mais sans succès.

La situation est devenue carrément immorale et injustifiable de la part des autorités gouvernementales et de Transports Canada, de tolérer ainsi un tel comportement. Robert Bellefleur, porte-parole de la Coalition des citoyens de Lac-Mégantic (par voie de communiqué)

La Coalition soutient avoir mandaté ses procureurs, Me Daniel Larochelle et Me Jean-Claude Boutin, d’entreprendre des procédures pour exiger que Transports Canada inspecte, répare et remplace tous les tronçons de chemin de fer défectueux dans la région de Lac-Mégantic d'ici la fin de l’année.