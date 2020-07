La lutte contre l'agrile du frêne se poursuit à Trois-Rivières

L’insecticide TreeAzinMD est utilisé par la Ville pour lutter contre cette maladie qui décime les populations de frênes.

Trois-Rivières veut protéger ces arbres parce qu’ils font partie de la canopée urbaine qui a un impact significatif sur la température et la qualité de l’air et diminue considérablement les îlots de chaleur , indique la Ville par voie de communiqué.

Les Trifluviens peuvent avoir accès au TreeAzinMD au même tarif préférentiel que la Ville. La Ville offre une subvention en remboursant le traitement sur les terrains résidentiels jusqu’à concurrence de 500 $ par propriété.

L’agrile du frêne Photo : Associated Press / Département des ressources naturelles du Minnesota

Le TreeAzinMD permet de ralentir la progression de l’agrile et de réduire ses ravages, peut-on lire sur le site Internet de la Ville de Trois-Rivières. Il protège les arbres contre une éventuelle infestation sur une période de deux années .

Dans son communiqué de presse, la Ville précise que le traitement réduit considérablement les risques d’infestation sans toutefois offrir de garantie .

En vertu du règlement municipal visant à lutter à la propagation de l'agrile du frêne, l'abattage de l'arbre est obligatoire quand la cime présente pus de 30 % de branches mortes.

La présence de l’agrile du frêne a été détectée pour la première fois en mars 2018 sur le territoire de Trois-Rivières.

On compte 1950 frênes sur les rues, les parcs et les bâtiments municipaux de Trois-Rivières et il y a plus de 3300 frênes sur les terrains privés.