Le RDÉE exige une stratégie fédérale pour la relance économique francophone hors Québec

Alors que plusieurs entreprises peinent à retrouver une stabilité avec la crise de la COVID-19, le Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE) demande au gouvernement fédéral de mettre en place une initiative dédiée au développement économique des communautés francophones hors Québec.

Cette demande survient alors que l'organisme publie les résultats d’un sondage mené auprès de francophones en milieu minoritaire.

L’intention que nous avions, c’était de savoir quel était l’impact de la COVID-19 sur les services en français, sur l'entrepreneuriat francophone , précise le directeur général de RDÉE Canada, Jean-Guy Bigeau.

Le coup de sonde révèle que les francophones ont un grand sentiment d’appartenance envers les entreprises locales qui offrent des services en français.

Une très grande majorité de répondants (92 %) considèrent ainsi que les commerces et les services en français sont importants pour la survie de leur langue.

Peu importe la région ou l’origine géographique des répondants, une très large majorité des francophones considèrent que l’accès à des entreprises est important pour eux et pour la survie de la langue française , soutient Charles Tessier, directeur statisticien pour l’entreprise TACT, qui a réalisé le sondage.

Quand on dit que 92 % croient que la présence d’entreprises francophones est importante, c'est plus qu’un consensus, on se rapproche presque de l’unanimité. Charles Tessier, directeur statisticien, TACT

Stimuler le tourisme francophone hors Québec

Par ailleurs, 76 % des répondants estiment que les gouvernements doivent en faire davantage pour le développement économique des communautés francophones en situation minoritaire et acadienne au Canada.

Le gouvernement est en train d’actualiser sa stratégie économique et touristique à la suite de la COVID-19. Nous aimerions que le fédéral inclue dans la stratégie et cible particulièrement l'importance qu’on accorde au tourisme francophone hors Québec. Jean-Guy Bigeau, directeur général, RDÉE Canada

On constate évidemment que la grande majorité des francophones considèrent que les gouvernements, avec toutes les mesures qui ont été mises en place, devraient aussi identifier et mettre en place les initiatives qui citent en particulier les communautés francophones et l’appui aux entreprises qui offrent des services en français , souligne M. Bigeau.

Carte du Canada avec les drapeaux des différentes communautés francophones du pays. Photo : Radio-Canada / Philippe Duclos

Aussi, 81 % des répondants se disent convaincus que la crise sanitaire aura des conséquences sur l’industrie touristique francophone , peut-on lire dans un communiqué du regroupement. Dans ce contexte, le RDÉE croit qu’avoir deux langues officielles devrait être au centre de la promotion touristique canadienne.

Autres faits saillants du sondage: 72 % des répondants vivant en Atlantique fréquentent régulièrement un commerce francophone, alors que ce n’est le cas que de 37 % en Ontario et de 8 % dans les Prairies.

17 % des répondants des Prairies ne connaissent pas de commerces francophones, alors que ce n’est le cas que de 1 % des répondants de l’Atlantique.

L’accès des répondants vivant à l’extérieur des communautés francophones est également difficile puisque seulement 16 % y font des achats régulièrement, contre 66 % pour les autres répondants. Source : RDÉE Canada

Le sondage a été réalisé à l’aide du panel web Léger Opinion auprès de 547 répondants de 18 ans ou plus dont la langue maternelle est le français, du 26 mai au 1er juin 2020.

Puisque la sélection des répondants n’étant pas aléatoire, TACT soutient qu’il est n’est pas possible de calculer une marge d’erreur.

Selon Charles Tessier, la moitié des répondants sont Ontariens, alors que le tiers habite au Nouveau-Brunswick.

Avec les informations de Boris Proulx