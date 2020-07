Les légumes locaux en demande sur la Côte-Nord

Producteur de bleuets depuis plus de vingt ans, Denis Picard se lance cette année dans la commercialisation de légumes biologiques. Une nouvelle ère de consommation locale débute, pense l’agriculteur.

Denis Picard construit un kiosque pour pouvoir vendre directement ses bleuets et ses légumes du jardin sur le bord de la route 138. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Ce qu’on vient de vivre cette année avec la COVID, les gens ont besoin d’une sécurité alimentaire. Il y a un retour à l’achat local puissant, je l’ai senti cet hiver , raconte M. Picard.

Il y a tranquillement une synergie entre producteurs et consommateurs qui est en train de se faire. Denis Picard, producteur de bleuets et de jardins biologiques

Convertir les Nord-Côtiers aux pouvoirs de leur terre

Après des efforts de vulgarisation de son travail, l'agriculteur ressent enfin plus d’ouverture de la part des Nord-Côtiers devant les possibilités de l’agriculture locale.

Dans les débuts, il fallait que je me batte pour dire que ça pousse. C’est une production qui fonctionne chez nous. Ce n’est pas vrai que ça ne pousse pas dans le nord. Regarde, on est au-dessus du cinquantième parallèle et je vends de la salade, je vends toute sorte d’affaires. Il fallait que je me batte pour décrire aux gens que ça marchait , se souvient l’agriculteur.

Denis Picard ressent aujourd'hui plus d'ouverture pour les produits locaux de la part des Nord-Côtiers. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Denis Picard pense que l’engouement présent pour ce que produit la terre de la Côte-Nord ne sera pas éphémère.

Je sens vraiment la différence, c’est plate à dire que ça prend un élément extraordinaire [la pandémie] pour nous emmener là, mais il y a une conscience collective qui est vraiment en train de s’établir solide pour les prochaines années, croit M. Picard.

Denis Picard se sert de ses cochons pour désherber. Là où est situé l'enclos présentement, un jardin sera établi l'an prochain. Les cochons nettoient le sol en mangeant et l'enrichissent avec leurs excréments. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Les légumes locaux ont la cote à Fermont aussi

L'importante demande en légumes cette année a également poussé une entreprise horticole à Fermont à mettre sur pied un kiosque de vente, explique Francine Marcoux, propriétaire de l'entreprise agricole Pousse partout.

Cette année, comme on a beaucoup de demandes pour des légumes frais, on a décidé de démarrer un kiosque à la ferme. On a fait notre premier kiosque le 25 juin et il a été très populaire, en fait, on a manqué de légumes , raconte Mme Marcoux.

On a une demande accrue pour les paniers de légumes. Francine Marcoux, propriétaire de l'entreprise Pousse partout Fermont inc

Francine Marcoux dans la jardinerie de son entreprise à Fermont. Photo : Gracieuseté de Lisa Paquet

Les contrecoups de l’engouement

L’entreprise Pousse partout a également vu les Fermontois se ruer vers le jardinage très tôt cette saison. Un comportement généralisé dans l’ensemble de la province qui n’est pas sans conséquence. L’accès au matériel pour le jardinage est devenu difficile à Fermont.

On a des problèmes d’approvisionnement pour acheter ce qu’il faut pour faire pousser nos légumes. On a de la misère à avoir des engrais, de la terre, des terreaux. L’engouement est tellement grand partout au Québec que les producteurs de produits horticoles ont de la misère à nous fournir, explique Francine Marcoux.

Les salades poussent bien en raison du climat nordique de Fermont (archives). Photo : Radio-Canada / Ann-Édith Daoust

On s’en va vers une nouvelle façon de vivre, la COVID n’a pas eu que des mauvais côtés, souligne toutefois l'horticultrice, qui se réjouit de voir cet intérêt nouveau pour l'agriculture de proximité.