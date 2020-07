L'acteur canadien Nick Cordero emporté par la COVID-19

Cordero, qui a grandi à Hamilton en Ontario, est décédé à l'hôpital Cedars-Sinai à Los Angeles où il était hospitalisé depuis plus de trois mois, selon son épouse Amanda Kloots.

Dieu a un nouvel ange au ciel , a-t-elle publié sur Instagram.

Nick Cordero est entré à l'urgence le 30 mars après avoir développé plusieurs complications liées au coronavirus, dont des AVC, des caillots sanguins et des infections. Il a été branché sur un respirateur artificiel et un stimulateur cardiaque temporaire a aussi été implanté. Sa jambe droite a été amputée et une double transplantation pulmonaire a été envisagée.

Nommé aux prix Tony, qui récompensent les meilleures productions de Broadway, Nick Cordero était connu pour interpréter les durs à cuir dans des productions de Broadway. Il a notamment tenu des rôles dans Waitress, A Bronx Tale et Bullets Over Broadway.

Avec les informations de CBC