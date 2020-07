France : le nouveau gouvernement dévoilé lundi

L'entourage du chef de l'État, qui s'était présenté en 2017 comme un candidat ni de droite ni de gauche , a assuré qu'il y aurait des personnalités venues d'horizons différents .

Le chef de l'État et son nouveau premier ministre entendent former un nouveau gouvernement pour lundi dans la journée , a annoncé à l'AFP l'Élysée, avec une vingtaine de ministres et de ministres délégués .

Les spéculations vont bon train

Notant qu'une participation à ce gouvernement n'aurait de sens que si elle pouvait mener une politique plus sociale, plus écologiste, plus démocratique , l'ex-ministre socialiste et ex-candidate à la présidentielle Ségolène Royal a affirmé avoir été contactée samedi. Une affirmation démentie par une source proche du chef de l'État.

La patronne des députés socialistes Valérie Rabault, également contactée selon elle, a souligné que de toute façon la réponse est non , car un débauchage ne constitue pas une politique . Si des socialistes entraient au gouvernement, ils s'inscriraient en dehors du parti , a-t-elle prévenu sur Radio J.

Chez les Républicains, le vice-président Gilles Platret a aussi appelé à dire non à toute proposition, pour ne pas se renier .

« Se réinventer »

La semaine dernière, Emmanuel Macron a décidé de changer l'équipe gouvernementale pour mettre en oeuvre la nouvelle étape du quinquennat, le projet de reconstruction sociale, économique, environnementale et locale , selon l'Élysée.

Après trois ans de pouvoir, des réformes controversées comme celles de l'assurance chômage, plusieurs crises dont les manifestations des gilets jaunes, Emmanuel Macron avait annoncé un besoin, selon ses mots, de se réinventer , alors qu'il n'est pas très populaire et que le pays se prépare à subir un fort contrecoup économique du fait de la pandémie.

Le nouveau premier ministre français Jean Castex (archives) Photo : Getty Images / GONZALO FUENTES

Il a nommé au poste de premier ministre Jean Castex, inconnu du grand public, maire d'une petite ville et issue de la droite comme son prédécesseur Édouard Philippe.

Les leaders d'opposition ont critiqué ce choix comme étant celui d'un président qui veut avoir toutes les cartes en main pour préparer la présidentielle sans être gêné par un premier ministre qui lui ferait de l'ombre.