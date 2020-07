L’art s’empare des vitrines du centre-ville de Sudbury pendant un mois

L’artiste-peintre sudburoise Monique Legault, qui est l’organisatrice principale de la tournée cette année, est franche. La pandémie de coronavirus représentait un risque de perdre l’événement, qui permet généralement aux gens de contempler des œuvres à l’intérieur de diverses galeries d’art et commerces du centre-ville.

Je ne voulais pas laisser faire, donc il fallait que je fasse quelque chose , indique-t-elle.

Le public peut contempler des œuvres d'art dans les vitrines de plusieurs commerces du centre-ville de Sudbury pendant l'événement Downtown Sudbury Art Crawl. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Il aura fallu plusieurs semaines d’échanges avec la Ville du Grand Sudbury, qui subventionne l’événement estival, mais Mme Legault et ses collaborateurs ont pu créer une nouvelle formule.

Au lieu de ne se dérouler que pendant une seule journée, la tournée s’étalera sur tout un mois. Les œuvres soumises par les 56 artistes participants seront exposées dans les vitrines de 40 galeries et commerces pour permettre au public de les voir de l’extérieur.

Ça va être différent certainement. Ce sera une expérience plus exclusive. Chaque artiste a donné son meilleur morceau et quand tu y penses, les gens vont voir le meilleur de chaque artiste. Monique Legault, artiste-peintre et organisatrice principale de la tournée Downtown Sudbury Art Crawl

L'artiste visuelle sudburoise Monique Legault Photo : Radio-Canada / Sophie Houle-Drapeau

Mme Legault souligne d’ailleurs qu’il n’a pas été difficile du tout de convaincre les petites entreprises impliquées de soutenir la nouvelle idée.

L’énergie qu’ils ont mise derrière nous, tu ne me peux même pas imaginer. Comme entreprises, on fait tout pour rester ouverts , note-t-elle.

On a perdu beaucoup de belle business au centre-ville, que c’est triste. Le monde qui reste, on essaie tout pour être ici dans six mois et ça, c’est une manière de le faire. Monique Legault, artiste-peintre et organisatrice principale de la tournée Downtown Sudbury Art Crawl

Avec la pandémie, on a grandi

La pandémie n’aura pas été que négative, selon Mme Legault, car elle aura permis au Downtown Sudbury Art Crawl de se réinventer.

Pour faciliter la vente aux enchères des œuvres d’art dans le contexte actuel, l’équipe organisatrice a été obligée de créer un site Web, où 10 à 12 œuvres seront exposées chaque semaine.

Quand on fait notre événement au centre-ville, ce n’est pas tout le monde qui vient. On a une bonne communauté de monde qui nous soutient, mais en même temps, il y a beaucoup de monde qui ne vient pas au centre-ville. Ça, c’est une manière de les rejoindre aussi. Tu peux être assis à côté d’un feu au chalet et soumettre une offre pour une peinture , affirme-t-elle.

Avec la pandémie, on a grandi aussi. Ça nous donne une autre manière de faire de la publicité aux artistes. Monique Legault, artiste-peintre et organisatrice principale de la tournée Downtown Sudbury Art Crawl

Pendant tout un mois, des commerces et galeries du centre-ville de Sudbury exposeront dans leurs vitrines des œuvres d'art soumises par des artistes. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Le site Web permettra d’ailleurs aux gens de contacter les artistes dont ils auront aimé le travail.

Mme Legault espère d’ailleurs que l’événement la tournée des œuvres d’art de cette année permettra de remonter le moral des artistes, pour qui la crise sanitaire a été pas mal déprimante .

On n’avait pas beaucoup d’espoir, puis maintenant il y a quelque chose. J’espère qu’en faisant ceci, on [leur] donne de l’espoir, on essaie , conclut-elle.

L'événement prendra fin le 2 août.