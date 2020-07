47 nouveaux feux de forêt en deux jours dans le nord de l'Ontario

Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) a enregistré 47 nouveaux feux de forêt cette fin de semaine dans le Nord de l'Ontario, la plus grande augmentation d’incendies en 48 heures depuis le début de la saison en mai.

Selon l’agent d’information du MRNFministère des Richesses naturelles et des Forêts pour le Nord-Est de l’Ontario, Shayne McCool, les éclairs des derniers jours ont contribué au déclenchement de plusieurs des nouveaux feux observés au cours des deux derniers jours.

Il dit s’attendre d’ailleurs à ce que plusieurs autres soient identifiés prochainement, d’où le mot d’ordre qu’il lance au public.

Nous voulons rappeler aux gens qu’il faut qu’ils éteignent complètement leurs feux de plein air pour réduire le risque d’incendies. De cette manière, nous pouvons pleinement nous concentrer sur les feux causés par les éclairs , indique-t-il.

Il souligne qu’aucun des 27 feux toujours actifs dimanche en début de soirée ne menace une communauté.

Parmi les neuf qui sont non maîtrisés, Chapleau 3 s'étend sur 40 hectares et Sault-Sainte-Marie 6 s'étend sur 0,2 hectare.

Dans le Nord-Ouest, 17 feux étaient toujours non maîtrisés dimanche soir, dont les 11 identifiés le jour même.

Selon l’agent d’information du MRNFministère des Richesses naturelles et des Forêts pour le Nord-Ouest, Jonathan Scott, l’incendie considéré comme étant le plus prioritaire est le Red Lake 24, qui s’étend sur 90 hectares et brûle à environ 26 kilomètres du territoire de la communauté autochtone de North Spirit Lake.

M. Scott précise toutefois que pour l’instant, il ne pose pas de danger pour [ladite] communauté et que des avions-citernes travaillent déjà à l’éteindre.

Le feu Red Lake 18 s’étend sur 104 hectares et brûle à 53 kilomètres au nord du territoire de la communauté de Sandy Lake, mais ne [la] menace pas non plus , selon l’agent du MRNF.

En ce moment, 27 équipes de pompiers forestiers sont déployées dans le nord-est afin de combattre les incendies de forêt.