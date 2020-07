Premier jour de consultations du BAPE sur le tramway

La première partie de l'audience permet à la population et à la commission de s'informer sur le projet. Plusieurs personnes-ressources sont convoquées pour répondre aux différentes interrogations, notamment Daniel Genest, directeur du bureau de projet du tramway.

En raison de la pandémie et des mesures de distanciation physiques, la commission d'enquête du BAPE diffusera en ligne les séances. Certains citoyens, pour un maximum de 50 personnes par séance, pourront tout de même assister au déroulement.



Pour pouvoir poser une question, les citoyens devaient s'inscrire au registre au plus tard le 30 juin. La séance de lundi débute à 19 h.



Le BAPE compte toucher à plusieurs thématiques entourant le projet de réseau structurant de transport en commun prévu en 2026.



Thématiques du BAPE : La justification du projet

L'achalandage et la technologie retenue

Le tracé, l'intégration au réseau de transport, le développement urbain

La gouvernance, les finances, les politiques gouvernementales, le cadre réglementaire et la participation publique

Les répercussions sur le milieu naturel et humain pendant la construction et l'exploitation

L'opinion du public

Toutefois, ce n'est qu'à partir du 3 août que la commission recueillera l'opinion et les suggestions du public.

Le tramway doit circuler sous terre durant le trajet, mais la distance n'est pas encore établie à 100 %. Photo : Radio-Canada / Ville de Québec

Elle entendra alors toute personne, tout organisme, tout groupe ou toute municipalité qui désire s'exprimer sur le projet, que ce soit sous forme de mémoire ou de présentation verbale. Les modalités de participation relatives à cette deuxième partie de l'audience seront annoncées ultérieurement , précise-t-on.

Le tramway est la colonne vertébrale du projet de réseau structurant de transport en commun de Québec. Le tracé de 22 km traversera l'arrondissement de Cap-Rouge jusqu'à celui de Charlesbourg. Une portion du trajet est souterraine.

Selon la dernière mouture, trois stations, trois pôles d’échange et deux terminus sont prévus.

Le dossier complet du BAPE est disponible en ligne  (Nouvelle fenêtre) .

Mécontentement

Les audiences du BAPE surviennent au lendemain d'une manifestation contre le projet devant l'Assemblée nationale.



Les opposants ne se disent pas contre un projet de transport en commun, mais ils dénoncent la façon dont le projet est planifié.

Les opposants avaient rendez-vous à 13 h devant l'Assemblée nationale Photo : Radio-Canada / Marie-Pier Mercier

On est contre le projet de tramway actuel qui est présenté, parce que l'on considère que c'est un projet qui est complètement improvisé , dénonçait le porte-parole Stéphane Lachance.



Lundi, la Ville annonçait l'abandon du trambus en raison d'une explosion des coûts du tramway. Le budget prévu est toujours de 3,3 milliards de dollars.

Le rapport du BAPE doit être déposé au ministère de l'Environnement au plus tard le 5 novembre et il doit être rendu public 15 jours plus tard.