Un homme gravement blessé dans un accident de moto à trois roues

Un homme d'une cinquantaine d'années repose dans un état jugé sérieux à la suite d'un accident entre une moto à trois roues et un camion survenu dimanche après-midi sur la rue Sherbrooke, à Montréal.

Selon ce que rapporte le porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Raphaël Bergeron, la collision se serait produite vers 13 h 45.

Il semble que l'homme âgé de la cinquantaine se trouvait aux commandes d'une moto à trois roues et qu'il circulait en direction est, sur la rue Sherbrooke, lorsqu'il est entré en collision avec un camion lourd à l'arrêt en bordure de la rue.

On ne connaît pas la cause de l'accident qui s'est produit entre les rues Cuvillier et Davidson, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Des experts en enquête collision ont été dépêchés sur place pour tenter de comprendre les circonstances ayant mené à l'impact.

La victime a été transportée d'urgence à l'hôpital et son état est jugé grave.