Le camping municipal de Saint-Félix d’Otis ajuste ses consignes

Depuis ce matin, les visiteurs à la journée ne sont plus permis sur le site touristique. Le camping municipal de Saint-Félix-d'Otis a choisi d’appliquer de nouvelles règles pour prévenir la propagation de la COVID-19.

Effectivement, seuls les campeurs saisonniers pourront accueillir des gens, mais pas les vacanciers qui sont sur place pour quelques jours.

On veut laisser un petit coin de plage à tous nos campeurs, ça devenait difficile de gérer le nombre de personnes. Josée Gagnon, la directrice générale du camping municipal de Saint-Félix-d'Otis

La direction affirme qu'avec plus de gens, le respect de la distanciation sociale devenait de plus en plus difficile à faire respecter, notamment sur la plage.

Josée Gagnon affirme avoir pris cette décision pour préserver la santé de sa clientèle.

Le Camping municipal de Saint-Félix dispose de plus de 200 terrains au total dont cinq chalets dotés d’une plage privée.

D'après les informations de Louis Martineau.