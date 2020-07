Interdiction du glyphosate : Sherbrooke en réflexion

Les villes de Montréal et de Québec songent depuis un moment à bannir les herbicides à base de glyphosate sur leur territoire.

À Sherbrooke, Steve Lussier affirme qu’il a communiqué avec l’administration municipale et la présidente de l’UMQ pour entamer la réflexion.

Il y a des pour et des contres dans chacun des dossiers, donc on devra faire l’analyse complète de ce dossier là, puis on va revenir rapidement aux gens à savoir si on interdira le glyphosate sur chacun de nos territoires , souligne Steve Lussier.

Le glyphosate, contenu notamment dans le Roundup de Monsanto, a été classé par l'Organisation mondiale de la santé en 2015, comme un cancérigène probable pour la santé humaine.

Aux États-Unis, Bayer, propriétaire de Monsanto, doit payer des milliards de dollars à la suite de recours judiciaires.