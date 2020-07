Une deuxième ronde de distribution de masques commencera la semaine prochaine

Le programme provincial visant à donner des masques non médicaux aux Albertains par l’entremise du service au volant de certaines chaînes de restaurants reprendra le 13 juillet.

En juin, 20 millions de masques ont été distribués gratuitement dans les restaurants A&W, McDonald et Tim Hortons de la province ainsi que dans des établissements de soins de longue durée et certains établissements des Premières Nations et des Métis.

À lire aussi: Des médecins appellent au port du masque obligatoire en Alberta

Environ 600 établissements ont participé au programme lors de la première ronde qui a été suspendue le 22 juin.