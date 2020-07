«Je n'ai jamais vu ça» : la grosse grêle en plein été surprend des Nord-Ontariens

Jeremy Othmer était chez lui vers 22 h 30 lorsque la grêle a commencé à tomber sur le toit de sa maison.

J’ai entendu des ping, des pow. La taille des grêlons, c’était comme des billes, des petites balles de glace. Je n’ai jamais vu ça , raconte l'homme âgé d'une quarantaine d'années et qui a vécu dans la région la majeure partie de sa vie.

Jeremy Othmer dit avoir été surpris du fait que le phénomène météorologique se soit manifesté alors qu’il fait vraiment chaud à New Liskeard.

M. Othmer indique que tout le monde est sorti dehors par la suite pour vérifier les véhicules, les camions , mais à sa connaissance, personne n’a subi de gros dommages.

La tombée de grêle, qui a duré une vingtaine de minutes, a été suivie de pluie et d'éclairs pendant près d’une heure, selon M. Othmer.

Selon le météorologue Antoine Petit d’Environnement Canada, le phénomène n’est vraiment pas exceptionnel et se manifeste d’ailleurs généralement l’été lorsque les températures dépassent 15 degrés.

La grêle, ça n’a rien à avoir avec des précipitations hivernales comme la neige. Je sais que des fois, c’est un peu dur à visualiser, mais la grêle, c’est vraiment issu d’orages violences, de grosses cellules orageuses , explique-t-il.

Le processus de formation de la grêle

Lors d’un orage, les gouttes d’eau qui se trouvent dans les nuages peuvent être propulsées en haute altitude dans l’atmosphère par des courants ascendants. Elles gèlent en raison des basses températures qui peuvent atteindre -30 degrés. Mais lors d’un orage, il existe aussi des courants descendants, et les gouttes d’eau déjà gelées peuvent donc effectuer beaucoup de descentes et de remontées dans un court laps de temps, et finissent par s’épaissir. À un moment donné, elles deviennent trop lourdes pour être aspirées par les nuages et finissent par tomber vers le sol. Les températures au sol étant chaudes en été, on observe ainsi de la grêle.

Source : Antoine Petit, météorologue à Environnement Canada