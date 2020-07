Les Estriens sont plus nombreux que jamais à s’adonner à l’autocueillette et à les acheter aux kiosques des producteurs.

C’est une très grosse année. Je pense que la clientèle a doublée et ceux qui viennent les chercher déjà cueillies, ça a quadruplé.

Le propriétaire de la ferme Saint-Élie, Yvon Lessard, est lui aussi surpris de l’engouement cette saison.

Je n’ai jamais vu ça depuis peut-être 30 ans pour l’autocueillette , affirme Yvon Lessard.

Selon le producteur, la crise sanitaire ne serait pas étrangère à la présence plus nombreuse des visiteurs dans les champs.

C’est un retour à la terre, avec la pandémie, le gouvernement a axé sur l’achat local. Je crois que c’est cet engouement-là et on est bien content de ça , souligne Yvon Lessard.

La popularité est telle que certains producteurs ne sont plus en mesure de fournir des fraises pour les épiceries.

On ne peut pas fournir à la demande définitivement. On aurait deux fois plus de fraises qu’on en manquerait encore.

Yvon Lessard, ferme Saint-Élie