Avec son premier livre, Khate Lessard veut démystifier la réalité des personnes trans

Khate Lessard, première femme trans à avoir participé à l’émission Occupation Double, a publié le 25 juin dernier un premier livre intitulé Khate : simple et fabuleuse, dans lequel elle tente de répondre à toutes les interrogations que l’on peut avoir au sujet de la communauté trans.

Dans une entrevue avec Eugénie Lépine-Blondeau à l’émission Tout un matin, la jeune femme explique qu’elle souhaitait d’abord que son livre rejoigne le plus de monde possible.

J’ai vraiment essayé de faire un livre qui va toucher autant les parents de n’importe quel enfant, les parents des enfants trans, les jeunes trans et les personnes pas trans non plus, juste les personnes qui veulent en apprendre sur le sujet.

Écrit en collaboration avec l’autrice et chroniqueuse Judith Lussier, le livre raconte en détail le parcours de Khate Lessard, de son enfance à sa transition, en s'attaquant au passage aux préjugés qui collent à la peau des personnes trans.

La jeune femme a récemment franchi une étape importante dans sa transition, avec la vaginoplastie qu’elle a subie et dont elle a partagé l’expérience à l’émission La semaine des 4 Julie, où elle est chroniqueuse.

C’est donc loin d’être la première fois que Khate Lessard s’ouvre sur sa réalité, mais elle avait envie de la coucher sur papier, un peu pour éviter de ne parler que de ça dans les médias.

À un certain point, j’étais un peu tannée d’en parler tout le temps. C’est sûr que c’est l’fun encore en conférence dans les écoles, ça, j’aime ça. Mais t'sais, d’en parler tout le temps dans les médias, ça commence à être lourd , explique-t-elle.

Donc, je me suis dit : je pense que je vais tout mettre ça dans un livre, je vais tout combiner ça, vraiment au complet, pour que ce soit éducatif, informatif et que ça rejoigne tout le monde.

Un livre pour tous, mais très personnel

Le livre commence sur un avertissement de la part de Khate Lessard : c’est sa réalité qu’elle raconte, et non celle de toutes les personnes trans.

Elle y raconte sa jeunesse à Amos et de l’intimidation qu’elle y a subie ; des moments parfois très violents. Elle parle aussi de Cédric, soit la personne qu’elle était à sa naissance, un choix qui n’a pas fait l’unanimité dans la communauté trans.

C’est sûr qu’il y a des gens qui m’ont dit : "Ah, mais voyons donc, tu ne peux pas parler de toi au masculin, dans le temps [...] T’as toujours été une fille" , explique-t-elle.

Ok, fine, c’est correct, toi tu peux le voir de cette manière-là, mais pas moi.

Avec les informations d'Eugénie Lépine-Blondeau