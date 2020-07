Une tournée de l'APTS de passage dans la région

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux s'apprête à donner le coup d'envoi d'une virée nationale estivale au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L'organisation entend profiter de la saison chaude pour aller à la rencontre de ses membres aux quatre coins de la province afin de discuter avec eux des enjeux relatifs à la négociation de leur prochaine convention collective.