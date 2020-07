Une tornade touche le sol en Saskatchewan

Entre-temps, une alerte de tornade est encore en vigueur pour le sud-ouest de Saskatchewan. Elle concerne notamment les municipalités rurales de Lake of the Rivers et Excel qui comprends Viceroy, Verwood et Assiniboia.

L'orage pouvant produire une tornade est à 10 km au sud-ouest d'Assiniboia et se déplace vers le sud-est à 20 km/h, selon l'agence météorologique.

L'orage violent peut produire de la grêle et des rafales de 120 km/h.

Une deuxième alerte avait été lancée vers 15 h samedi pour les municipalités rurales d'Auvergne et Pinto Creek. Elle a été levée depuis.

