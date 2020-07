Le musiparc de Bromont séduit les artistes et le public

Le musiparc propose un concept qui marie l’expérience d'un ciné-parc à celle d'un spectacle. Les artistes s’y produisent comme à l'habitude sur une scène, mais les spectateurs sont confortablement installés dans leur voiture et écoutent les performances sur la radio FM.

Des écrans géants de part et d’autre de la scène permettent de mieux suivre l’événement.

Quand j’ai su que j’avais la possibilité de faire partie de ça, je me suis dit oui, oui, oui ! Même si les gens sont dans des voitures, ils sont là. Laurence Jalbert, auteure-compositrice-interprète

C'est une occasion pour les artistes de renouer avec leur public, un peu différemment.

C’est une façon différente de communiquer avec son public, mais les artistes qui l’ont fait apprécient beaucoup l’expérience , souligne Sébastien Côté, le directeur principal spectacles et management pour Musicor spectacles.

Sébastien Côté souligne que les automobilistes utilisent leur klaxon et leurs lumières pour féliciter les artistes sur la scène. La communication entre les artistes et les gens dans leur voiture est plus facile que ce qui avait été escompté au départ , se réjouit-il.

Des artistes enthousiastes

Pour l’auteur-compositrice-interprète Laurence Jalbert cette tournée est une bouffée d’air frais en pleine pandémie. Elle admet que le lien entre elle et son public est différent, mais bien présent.

Être un artiste, c’est se renouveler, c’est un prérequis de s’adapter à toutes les situations , estime-t-elle.

Après des mois à performer sur les réseaux sociaux, elle se réjouit surtout de pouvoir recommencer à proposer au public une expérience musicale digne du talent de ses musiciens.

Il était temps qu’on arrête de donner des spectacles dans la cuisine ou ça sonne pas bien , déplore-t-elle.

L’intérêt des artistes est indéniable, souligne Sébastien Côté. On aurait pu avoir une programmation de trois mois si on avait accueilli tous les artistes qui étaient intéressés.

Le public du musiparc de Baie de Beauport. Photo : Andre Olivier Lyra

Lest artistes 2Frères, Marc Dupré et Matt Lang font partie de ceux qui se produiront sur la scène du musiparc dans les prochaines semaines.

Les cinq TD musiparcs sont installés à Québec, à Bromont, à Gatineau, à Mercier et à Mirabel.

Un concept éphémère

Selon Sébastien Côté, le concept du musiparc ne risque pas d’avoir une seconde édition en 2021.

C’est absolument impossible de reproduire ce concept là dans des conditions normales d’exploitation ,explique Sébastien Côté.

Il souligne que pour rentabiliser l’équipement utilisé, il faut normalement une foule de 10 000 personnes. Au musiparc de Bromont, un maximum de 300 voitures peuvent être accueillies.

La raison pour laquelle on a déployé ce concept là, ce n’est pas la rentabilité. C’est pour faire vivre la culture. Sébastien Côté, directeur principal spectacles et management pour Musicor spectacles

Il rappelle que ces événements permettent aussi à une centaine d’employés de Musicor de continuer à travailler, en plus d’offrir des contrats aux artistes et aux pigistes de l’industrie.

Avec les informations de Jean Arel