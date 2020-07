La demande explose pour les vélos à pneus surdimensionnés

Souvent les gens en achètent autant en été qu’en hiver, pour le sable et la neige. Mais là ça s'est vidé en un claquement de doigts. C'est la première fois que je vois ça depuis que je travaille ici! Justin Landry, conseiller à la vente chez Zone Vélo Ski à Sept-Îles

Cette rupture de stock s'expliquerait par l'engouement de ce sport dans les dernières années, conjugué à la popularité des activités de plein air durant la pandémie.

Justin Landry explique ne jamais avoir vu une rupture de stock se produire aussi rapidement pour le vélo à pneus surdimensionnés. Photo : Radio-Canada

La boutique Zone Vélo Ski à Sept-Îles a vendu son dernier modèle de vélo de pneus surdimensionnés vendredi.

Justin Landry, conseiller à la vente, explique que d'avoir vendu tous ses vélos aussi tôt dans la saison est du jamais vu.

On les voit rentrer on a même pas le temps de les voir sortir tellement ça passe vite... Justin Landry, conseiller à la vente chez Zone Vélo Ski à Sept-Îles

On en vend énormément, soutient le conseiller à la vente. C’est rare que j’en voie sur le plancher parce qu’ils sont toujours partis. Souvent il y a des gens qui arrivent ici et qui cherche et nous disent ‘’avez-vous des fatbikes?’’. Habituellement oui, mais là on n’a plus rien. Même dans l'entrepôt on n’a plus rien. Nos fournisseurs sont vides vides vides.

La boutique ne prévoit pas regarnir son magasin de vélo à pneus surdimensionnés avant la prochaine saison.

Nos fournisseurs n'en ont plus, ils ne peuvent plus en fabriquer, justement en raison de la COVID parce qu’eux ils ont plus de cas où ils en fabriquent comparer à ici , explique Justin Landry.

Avec les informations de Marie Kirouac-Poirier