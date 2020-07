Trop d’acheteurs pour le nombre de résidences en vente à Saguenay

La courtière immobilière agréée chez Remax Eva Gagnon pense que les vendeurs qui hésitaient à céder leur bien se sont retirés.

J'ai l'impression que ces gens, qui testaient le marché immobilier,ont peut-être attendu cette année. Ces vendeurs ne sont peut-être pas venus sur le marché, ce qui fait qu'on a un inventaire plus restreint de propriété , explique-t-elle.

Le vice-président de la chambre immobilière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Pierre-Olivier Simard, remarque par contre que les résidences secondaires et celles sur le bord de l'eau sont très populaires depuis quelques semaines.

Les gens ne peuvent plus voyager donc c'est certain qu'au niveau des résidences secondaires sur le bord de l'eau, des chalets, on connait vraiment une croissance incroyable.

Pierre-Olivier Simard, vice-président de la chambre immobilière du Saguenay-Lac-Saint-Jean