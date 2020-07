Un enfant de 9 ans disparu dans la rivière Rouge : les recherches se poursuivent

Darryl Contois est l’une des personnes qui se sont portées bénévole pour aider à retrouver le petit Darius Bezecki, samedi matin, après que les autorités ont dû mettre fin à la recherche initiale au coucher du soleil, vendredi.

La famille est là. Et nous sommes là pour l’appuyer et pour la faire savoir que nous sommes tous là pour [Darius], dit-il. Nous sommes une communauté, et nous faisons tout ce que nous pouvons.

Les équipes d'urgence ont été appelées près du pont Louise juste après 16 h 30, vendredi, après que quelqu’un eut été aperçu en détresse, affirme le porte-parole du Service de police de Winnipeg, l’agent Jay Murray. Des embarcations et drones à imagerie thermale ont été déployés pour les recherches, mais sans succès.

Des membres de l'Unité de recherche et de récupération sous-marine de la police de Winnipeg à la recherche du petit Darius Bezecki, vendredi soir. Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton

Plus tard, dans la soirée de vendredi, la police a confirmé que la recherche pour le petit Darius s’est transformée en mission de récupération.

Darius Bezecki faisait de la bicyclette près de sa résidence avec deux frères et un ami, vendredi après-midi, quand les quatre se sont trouvés dans la rivière, raconte Jay Murray. La police ne sait pas encore si les jeunes se baignaient ou s’ils sont tombés dans la rivière.

Les autorités n'excluent pas pour autant l'idée que le petit ait pu sortir de la rivière et demandent aux résidents des alentours d'ouvrir l'oeil s'ils l'aperçoivent dans leurs jardins ou dans les environs.