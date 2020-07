L'avenir du Camp des hommes à Chicoutimi-Nord est menacé

Le Club récréatif du parc de la colline ou plus communément appelé le Camp des hommes est actuellement fermé. Un rapport d’inspection révèle que le bâtiment a un problème de structure, ce qui rend l’édifice dangereux.

Le bâtiment, qui appartient à la Ville, a été inspecté par une firme d'ingénieur.

Le rapport conclut qu'« un problème de structure sur un mur en particulier rend l’édifice dangereux pour ces occupants ».

Le site est actuellement géré par une coopérative. Le club tient régulièrement des activités sociales pour plus de 150 membres.

On déçoit beaucoup de personnes, car on a beaucoup d’activités à l’horaire. Richard Racine, responsable du bâtiment du Club récréatif du parc de la colline

Plusieurs solutions s'offrent aux membres du club incluant une réfection, une nouvelle construction ou encore le déménagement des activités du club social dans un autre édifice.

Selon le conseiller municipal du secteur Marc Pettersen, il n'existe pas de volonté à la ville de garder cette infrastructure.

La population de Chicoutimi-Nord on s’est déjà fait voler les hivernades qui sont rendues à Chicoutimi. Là on parle de démolir une institution qui est présente depuis plus de 60 ans , déplore Marc Pettersen.

La Ville n'a toutefois pas décidé ce qu'elle ferait du bâtiment.

D'après les informations de Louis Martineau.