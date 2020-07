Un hameau du nord-ouest de l’Alberta évacué en raison du risque d’inondation

Une cinquantaine d’habitants ont été évacués du hameau de Watino et de ses environs, dans le nord-ouest de l’Alberta, où la rivière Smoky est sortie de son lit, vendredi après-midi. Le niveau de l’eau a cependant commencé à baisser au cours de la nuit.

Le niveau de la rivière Smoky a atteint son sommet tard dans la soirée de vendredi, après avoir haussé de 5 mètres. L’ordre d’évacuation reste en vigueur.

Nous devons nous assurer que nos berges et nos routes sont structurellement intactes et alors nous pourrons travailler avec les résidents pour les ramener chez eux et lever l’ordre d’évacuation , a expliqué le directeur municipal du comté de Birch Hills, Rick Bastow, samedi matin.

Il ajoute que l’eau ne s’est pas rendue aux habitations du hameau, mais une route a été inondée et a dû être fermée. Il faudra attendre que le niveau de l’eau baisse encore un peu pour écarter les risques de glissements de terrain qui pourraient être causés par une érosion des berges ou des routes.

La cinquantaine de résidents dans la zone à risque ont été évacués de façon ordonnée la veille, selon lui, et la plupart d’entre eux sont présentement chez des proches. La salle communautaire de Tangent a aussi été transformée temporairement en centre de réception.

Le moral est assez haut , croit Rick Bastow, ajoutant que le comté fait de son mieux pour maintenir une bonne communication avec tous les résidents pendant cette épreuve.

Le Service de surveillance du niveau de l’eau du gouvernement albertain ne s’attend pas à ce que le niveau de l’eau remonte à Watino.

Il surveille cependant de près le niveau de plusieurs autres cours d’eau de la région, incluant la rivière Athabasca près des villes de Whitecourt et Athabasca, ainsi que la rivière Peace près de Fort Vermilion.