La Résidence du lac à Notre-Dame-du-Nord accueille ses premiers locataires

La nouvelle résidence pour personnes âgées de 60 ans et plus offre une trentaine d’appartements, des trois et demie à quatre et demie pour personnes autonomes.

La résidence dispose de plusieurs commodités et les locataires auront accès à un restaurant, un salon de coiffure, des locaux commerciaux ou encore une bibliothèque.

Un projet unique au Témiscamingue qui a été lancé au début de 2019 explique la coordonnatrice du projet, Lucie Desrochers.

Oui c'est moderne c'est à la fine pointe technologique je vous dirais dans le sens que ce nouveau climat à l'intérieur, chaque locataire a un échangeur d'air, l'air climatisé, la balayeuse centrale, dit-elle. À l'intérieur, il va avoir des activités qui vont se vivre ultérieurement, on va un à l'automne. On aura une salle commune, une table de billard, il va y avoir des tables de jeu, une bibliothèque, du piano. Il y a beaucoup de services de qualité de vie.

Il s’agit d’une construction qui se démarque dans la région du Témiscamingue.

Un projet qui émane du milieu et qui vient combler un besoin exprimé par les citoyens.

C'est un besoin du milieu comme c'est partout, on a besoin de ce genre d’immeuble là pour les personnes de 60 et plus qui ont envie de vivre autre chose que dans une maison avec les contraintes que ça impose , dit Lucie Desrochers.

Au Témiscamingue, on n’avait pas ce genre d’immeuble, qu’on retrouve ailleurs, comme le Boréal, Le jardin du patrimoine [à Rouyn-Noranda], ici on n’avait pas ce genre d’immeuble-là qui s’adresse aux personnes de plus de 60 ans, pour le milieu c’est une valeur ajoutée , précise-t-elle.

Il reste quelques travaux à effectuer pour inaugurer officiellement le projet dans les semaines à venir.