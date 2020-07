290 Canadiens coincés au Maroc sont de retour

Un vol transportant 290 Canadiens et résidents permanents coincés au Maroc depuis plus de quatre mois en raison de la COVID-19 est arrivé samedi matin à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal.

Ils ont été accueillis impatiemment par leurs proches, impatients de les revoir.

Les nouveaux arrivés devront maintenant se soumettre à une quarantaine de 14 jours.

Le vol de Royal Air Maroc dans lequel se trouvaient ces Canadiens ne retournera pas sans passagers. Il transportera au retour, jusqu’à Agadir, 290 Marocains qui étaient de leur côté bloqués au Canada.

Ces derniers devront s’isoler pendant neuf jours dans des hôtels avant de pouvoir repartir à leur domicile.

Un vol nolisé à la fois par le Canada et le Maroc

Les Canadiens choisis pour être rapatriés l’ont été selon le principe du premier arrivé, premier servi .

Quant aux Marocains, ils ont sélectionné les personnes qu’ils jugeaient les plus vulnérables.