Un adolescent qui sautait du pont Prince-de-Galles porté disparu dans la rivière des Outaouais

Le jeune homme en question se trouvait sur le pont avec des amis vendredi soir. Ces derniers s'amusaient à sauter dans la rivière depuis la structure pourtant interdite d'accès aux piétons, selon un communiqué envoyé par le SPOSPO samedi matin.

Les policiers ont été appelés à 21 h 19 vendredi après que l'adolescent n'eut pas refait surface après l'un de ses sauts.

Le SPOSPO , épaulé par les pompiers d’Ottawa ainsi que les policiers et les pompiers de Gatineau, a mené des recherches dans la rivière et sur ses berges en plus de faire de la surveillance aérienne. Ces efforts sont toutefois demeurés vains.