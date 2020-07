Des nouvelles directions d’école pour la rentrée au Conseil des écoles fransaskoises

Les directions d’école entretiennent des relations non seulement avec les populations scolaires, mais aussi avec les communautés et les parents. [...] Elles accompagnent les élèves dans leur réussite scolaire, identitaire et culturelle , souligne le directeur général du CEFCEF , Ronald Ajavon.

Tout d’abord, Janine Bussière a été nommée à la direction du pavillon Gustave-Dubois de l’École canadienne-française de Saskatoon. Mme Bussière occupait jusqu’à récemment les mêmes fonctions à l'école Saint-Isidore. Auparavant, elle a entre autres enseigné les mathématiques et les sciences dans plusieurs écoles du CEFCEF .

Le départ de Janine Bussière crée donc une ouverture à l’école Saint-Isidore qui sera comblée par Mélanie Gareau qui était enseignante à la même école.

Pour sa part, Colette Lavallée prendra la direction de l’école Père Mercure à North Battleford. Mme Lavallée est orthopédagogue et enseigne à l’école Père Mercure depuis plusieurs années.

La direction de l’école Beau Soleil et de l’école Mathieu de Gravelbourg seront confiées à Maryse Lavallée. Elle occupait jusqu’à maintenant le poste de directrice de ces deux écoles de manière intérimaire, en plus de travailler comme orthopédagogue et d’enseigner au primaire et au secondaire.

Julie Marois se verra confier la direction de l’école Providence de Vonda. Elle a auparavant été enseignante, conseillère pédagogique et directrice adjointe au pavillon Monique-Rousseau de l’École canadienne-française. Mme Marois a également occupé les fonctions de directrice du Centre éducatif Félix-le-chat à Saskatoon.