Centre-ville de Toronto : une fusillade fait un blessé

La police de Toronto affirme avoir reçu un appel vers 18 h 40. Plusieurs coups de feu auraient été tirés.

Les ambulanciers ont retrouvé une victime. Un homme en fin vingtaine a été transporté à l'hôpital. On craint pour sa vie.

Le Service de police de Toronto a ouvert une enquête. Les policiers ont aussi publié la description physique d'un suspect : un homme noir entre 30 et 35 ans, mesurant 188 cm (6'2") et faisant 82 kg (180 lbs). Le suspect aurait une coiffure afro noire courte, une barbiche noire et porterait un survêtement noir à rayures blanches et des baskets blanches.