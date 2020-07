Poutine, musique du monde et apéro en français à Victoria

La société a obtenu l'autorisation d'ouvrir une terrasse tous les jeudis dans le centre ville, mais doit respecter la distanciation physique.

Des tables en bois espacées de deux mètres et quelques parasols redonnent donc vie à une petite place du centre-ville de Victoria qui n'était plus très fréquentée depuis le début de la pandémie de la COVID-19.

Jeudi dernier, quelques passants ont regardé avec curiosité la vingtaine de personnes qui sont attablées, un verre de vin ou un gobelet de bière à la main.

Hubert en était à son premier jour dans la Capitale de la Colombie-Britannique lorsqu'il a entendu des gens s'exprimer en français rassemblés sur une terrasse. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

En tendant l’oreille, Hubert s’est aperçu que les conversations se déroulaient en français. On a entendu la musique au loin et on s'est dit : on va sûrement rencontrer des gens, puis on est arrivés et on s'est aperçus que c'était devant la maison de la francophonie.

Bientôt de la poutine

L'entrée est gratuite et les musiciens sont payés grâce à un financement public qui était destiné à l'origine à la fête de la Saint-Jean-Baptiste, annulée à cause de la pandémie, explique le directeur adjoint de la Société francophone de Victoria, Casey Edmunds.

On sait que les gens veulent sortir, on sait que les gens aiment se réunir, donc on va donner l'occasion aux gens d'expression française, pas forcément francophones, mais n'importe qui veut vivre une expérience francophone sur une terrasse , dit-il.

Grâce à un partenariat avec un restaurant voisin, il y aura bientôt de la poutine, annonce M. Edmunds.

Avec les informations d’Adrien Blanc