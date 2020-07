Le CN investira 10 M$ en Nouvelle-Écosse

Le Canadien National a annoncé, jeudi, qu'il prévoit investir plus de 10 millions de dollars en Nouvelle-Écosse en 2020. Cet apport de fonds a pour objectif de soutenir la demande croissante et assurer l'efficacité des chaînes d'approvisionnement.

La Compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada ( CNCN ) précise que les investissements seront axés sur le remplacement de rails et de traverses, la reconstruction de surfaces de passages à niveau et l'entretien de ponts, de ponceaux, de systèmes de signalisation et d'autres éléments d'infrastructure des voies.

La compagnie affirme que ces investissements créeront une plus grande capacité qui encouragera l'utilisation du rail pour le transport sur de longues distances.