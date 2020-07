Les créateurs de Westworld préparent une série télé inspirée des jeux vidéo Fallout

Amazon Studios a annoncé sur Twitter jeudi que la série de jeux vidéo Fallout sera adaptée pour le petit écran. Elle sera produite par Jonathan Nolan et Lisa Joy, le couple derrière la série Westworld, en collaboration avec Amazon Studios et Bethesda Sotfworks.

Créée à l’origine par le développeur Interplay Entertainment, la série a fait ses débuts en 1997, avec le jeu Fallout. Repris depuis 2004 par le studio Bethesda Softworks, les jeux ont connu un succès grandissant, notamment le cinquième opus de la série, Fallout 4 (2015), qui a vendu près de 15 millions de copies.

L’histoire de Fallout se déroule dans un avenir post-apocalyptique aux allures rétro, où une guerre nucléaire aurait détruit la majeure partie de la planète. On en sait encore très peu sur l'adaptation télévisuelle, mis à part la petite aguiche qui a été publiée sur Twitter.

Jonathan Nolan et Lisa Joy forment un couple dans la vie et au travail. Leur studio Kilter Films a signé l’an dernier un contrat d’envergure avec Amazon, qui se chiffrerait à près de 150 millions de dollars sur cinq ans, selon The Verge.

Selon l’entente, les deux scénaristes demeureront les auteurs principaux et les producteurs exécutifs de Westworld, en plus de travailler sur d’autres projets comme une adaptation du roman The Peripheral, de William Gibson.

Le couple formé de Jonathan Nolan et Lisa Joy est surtout connu pour la série télévisée «Westworld», adaptée d'un film du même nom de Michael Crighton, sorti en 1973. Photo : AFP / Greg Doherty

Fallout est l’une des meilleures séries de jeux vidéo de tous les temps ont affirmé Nolan et Joy dans une déclaration.