Québec suspend ses publicités sur Facebook pour dénoncer les discours haineux

Québec se joint ainsi au mouvement lancé pour dénoncer le manque d'encadrement du réseau social Facebook, sur lequel circulent abondamment des messages et propos à caractère racistes, haineux et discriminatoires.

Cette décision s'applique immédiatement à tous les ministères et organismes gouvernementaux, a indiqué le cabinet du premier ministre dans un communiqué diffusé vendredi après-midi.

Selon le communiqué, c’est le premier ministre François Legault qui a exigé que le gouvernement prenne cette mesure.

Par ce geste, le gouvernement du Québec souhaite démontrer l’importance qu’il accorde à la lutte contre le racisme ainsi qu’à l’accès à une information juste et de qualité. D’aucune façon le gouvernement ne tolère la circulation de messages racistes, haineux et discriminatoires , peut-on lire dans le communiqué.

Québec soutient qu'avec cette décision, il veut démontrer l'importance qu'il accorde à la lutte contre le racisme ainsi qu'à l'accès à une information juste et de qualité.

Le premier ministre invite également les sociétés d'État à rejoindre le mouvement.

Le parti de François Legault, la Coalition avenir Québec (CAQ), a aussi annoncé la suspension de ses publicités sur Facebook pour un mois - dès dimanche par contre - et incite les autres partis politiques à faire de même.

Le Bloc québécois a d'ailleurs annoncé vendredi qu'il suspendait ses publicités sur le réseau social pour le mois de juillet afin de forcer Facebook à entendre raison , écrit le chef du parti Yves-François Blanchet sur Twitter.

Cette semaine, tout comme les autres banques canadiennes, les institutions financières québécoises, le Mouvement Desjardins, la Banque Laurentienne et la Banque Nationale, ont annoncé qu’elles ne placeraient pas leurs publicités sur Facebook et Instagram en juillet.

À l'échelle mondiale, plus de 500 organisations et multinationales comme Coca-Cola, Adidas, Ford, Unilever, Lululemon et MEC ont rejoint le mouvement, qui réclame un contrôle plus strict des contenus racistes et haineux.

À l'origine, l'appel à un boycottage a été lancé aux États-Unis par des associations, dont la NAACP, la grande organisation de défense des droits civiques des Afro-Américains, et une organisation de lutte contre l'antisémitisme, l'Anti-Defamation League.

Facebook a soutenu cette semaine avoir pris des mesures pour contrer le racisme sur ses plateformes, notamment en utilisant l'intelligence artificielle pour cibler et effacer les discours haineux et en retirant 250 organisations suprémacistes blanches de Facebook et Instagram.