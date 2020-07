La saison des récoltes s'annonce mal pour les fermiers du nord-ouest de l'Alberta

Nassima Way

Nassima Way

Plus de 50 % des terrains agricoles du nord-ouest de l'Alberta ne pourront produire de bonnes récoltes cette année, car ils sont saturés d'eau.

C’est le cas des champs de François Côté, un cultivateur de la ville de Donnelly à 426 kilomètres d’Edmonton. Mercredi et jeudi nous avons eu encore 50 millimètres de pluie , explique le cultivateur qui ajoute que ses terrains étaient déjà saturés d’eau à cause de la fonte des neiges.

On sait que ce ne sera pas une bonne saison. François Côté, cultivateur

En conséquence, il n’a pas pu ensemencer la totalité de la superficie de ses champs. Cependant, certaines céréales ont tout de même réussi à germer, mais pas son canola. Ça n’aime pas l’humidité, alors les plants ne sont pas développés. Il y en a beaucoup qui se sont noyés.

Depuis que je suis petit bonhomme, je n’ai jamais vu une année de même. François Côté, cultivateur

Par ailleurs, la situation est meilleure pour les fermiers du reste de la province, où les terres souffrent généralement de sécheresse.