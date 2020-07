Yvan Mongo souhaite redonner aux jeunes joueurs de hockey issus de la diversité

En partenariat avec les Gee-Gees, le Gatinois a annoncé, ce vendredi, la création du club « Les Amis(es) Courageux(ses) de Mongo ». L'initiative a pour but de permettre aux jeunes joueurs de hockey issus des minorités visibles de la région de profiter des conseils et de l'expérience d'Yvan Mongo en tant qu'athlète noire.

Il souhaite les inviter à assister à une pratique ou un match des Gee-Gees lorsque les mesures de santé publique le permettront. L'ancien capitaine de l'Intrépide de Gatineau prévoit également passer du temps à discuter et patiner avec eux.

C'est la mort tragique de l'Afro-Américain George Floyd, à Minneapolis, qui a poussé le jeune homme de 23 ans à agir.

J'ai vraiment senti qu'il y avait un besoin de changement et je me suis demandé comment je pouvais m'impliquer dans la communauté pour faire une différence à ma façon , explique l'étudiant-athlète.

Yvan Mongo affirme avoir vécu de très belles expériences au cours de sa carrière de hockeyeur qui est toutefois teintée par trois épisodes de racisme où il s'est fait traiter de « nègre ». Il se considère choyé de pouvoir compter ces incidents sur les doigts d'une main.

J'ai été relativement épargné. La première fois, j'étais Atome, donc je n'avais pas vraiment compris l'impact des mots , se remémore le Gatinois. Lea deuxième fois, il était d'âge Bantam, mais c'est la troisième, survenue lors de sa dernière année dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), qui l'a le plus secoué.

Celle-là avait fait vraiment mal, car je pensais que j'étais rendu à une étape de ma carrière où j'avais gagné le respect de mes adversaires , déplore le numéro 91 des Gee-Gees.

Bien entouré à Ottawa

Aujourd'hui, Yvan Mongo se dit épanoui après trois saisons à arborer le Gris et Grenat de l'Université d'Ottawa. Ils me font sentir comme un joueur de l'équipe et non un joueur noir dans l'équipe , assure le principal intéressé.

Il souhaite maintenant que les générations futures de joueurs issus de la diversité puissent vivre uniquement des expériences positives dans l'univers du hockey.

Mon souhait, c'est que le mouvement Hockey is for everyone se concrétise. Que peu importe leur identité sexuelle ou leur ethnie, tout le monde se sente à l'aise de faire partie de la grande communauté du hockey. Yvan Mongo, joueur de hockey des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa

Et quant à Yvan Mongo, on peut lui souhaiter qu'il y ait bel et bien une saison 2021 du sport étudiant universitaire au pays pour qu'il puisse en profiter aux côtés de ses « Amis(es) Courageux(ses) ».