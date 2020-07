La Société Saint-Thomas d’Aquin a officiellement changé de nom

Quelle belle surprise ce jour-là. Nous n’étions vraiment pas sûrs si ça pouvait se faire pendant cette session spéciale, et en même temps nous savions qu’il y avait une petite chance, alors on n’a pas lâché le bout, et finalement ça a pu se faire. Un vrai travail d’équipe , se réjouit Isabelle Dasylva-Gill, la directrice générale la Société acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard.

Comme l’organisme est incorporé depuis 1919 en vertu d’une loi provinciale, le changement de nom devait absolument passer par l’Assemblée législative.

Le projet de loi du changement de nom de la Société Saint-Thomas-d’Aquin a été présenté et approuvé à la session spéciale du 2 juillet.

Les membres de la Société Saint-Thomas d’Aquin ont approuvé le nouveau nom de l’organisme lors de leur assemblée générale en octobre 2019. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

C’était la dernière étape pour la modification légale du nom de l’association, dont les membres discutaient depuis 2017.

Cette annonce marque le commencement d’un nouveau chapitre dans l’histoire de la Société , lance l’association dans un communiqué de presse, vendredi.

La Société acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard invite ses membres a utilisé le nouveau nom dans toutes leurs publications. Elle ajoute que ce changement va s’accompagner d’une modernisation de son site web, de son logo et de son identité visuelle.

Cette modification exprime aussi une volonté de se renouveler, d’aller chercher de nouveaux participants et de mieux représenter, dans son ensemble, la communauté acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard.

Isabelle Dasylva-Gill, directrice de la Société acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard (archives). Photo : Radio-Canada / CBC / Sarah MacMillan

Les membres avaient pris la décision de choisir un nom qui serait plus représentatif de la communauté d’aujourd’hui, qui est plus diverse, qui a de nouveaux visages et de multiples accents (...) Ça a été une grosse décision pour la communauté, surtout qu’on parle d’un organisme qui a 100 ans , expliquait Isabelle Dasylva-Gill dans une entrevue à Radio-Canada en septembre 2019.

Au moment de sa création en 1919, la Société Saint-Thomas d’Aquin avait pour objectif d’amasser des fonds destinés à l’éducation de la jeunesse acadienne. Il n’était donc pas étonnant, à l’époque, que l’organisme prenne le nom du prêtre dominicain du Moyen-Âge qui avait été proclamé saint patron des écoles et des universités catholiques par le pape Léon XIII.

Le nom de Saint-Thomas-d’Aquin ne disparaîtra toutefois pas complètement, puisqu’il sera par la suite donné à la Fondation acadienne d’aide aux étudiants qui est gérée par Société acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard.

À cause de la pandémie, aucun événement n’a été organisé pour souligner le passage officiel au nouveau nom.