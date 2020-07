Est-il sécuritaire de prendre l’avion en temps de pandémie?

La question se pose alors que des passagers qui ont atterri à l’aéroport international de Vancouver pourraient avoir été exposés à la COVID-19 et que les principales compagnies aériennes du pays mettent fin à la distanciation physique dans leurs vols.

En théorie c’est un espace assez risqué Dr Srinivas Murthy, spécialiste des maladies infectieuses, UBC

Selon le Dr Srinivas Murthy, un spécialiste des maladies infectieuses qui enseigne à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), il faut peser le pour et le contre avant de s’envoler.

On sait que le virus se transmet dans les espaces clos, sans ventilation explique-t-il. Mais à savoir si ça s’applique aux avions c’est difficile à dire .

Nous n’avons pas vu beaucoup de transmission [du virus] dans les avions — surtout parce que les avions n’ont pas volé avec autant de gens — mais en théorie c’est un espace assez risqué , juge le Dr Murthy.

Selon le Dr Srinivas Murthy, les avions posent des risques en théorie, mais relativement peu de cas de contaminations ont eu lieu dans ceux-ci . Photo : Radio-Canada

Une responsabilité partagée

Plus tôt cette semaine, le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique Adrian Dix a demandé à ses homologues fédéraux des preuves qu’il était sécuritaire pour les compagnies aériennes de laisser tomber la distanciation physique pendant les vols.

Selon lui, la distanciation physique demeure une mesure prioritaire. La distanciation physique sauve des vies et elle est importante, peu importe où vous vous trouvez , a affirmé le ministre Dix jeudi.

Lorsqu’il n’est pas possible de maintenir la distance, il est important de porter le masque, de se laver les mains et d’éviter de toucher son visage et toutes autres surfaces selon lui.

La Dre Bonnie Henry, médecin hygiéniste en chef de la province, a quant à elle souligné l’importance de garder les gens malades hors des avions. Pour elle, il s’agit d’une responsabilité partagée entre les passagers et les compagnies aériennes.

Vous ne pouvez pas voyager si vous êtes malade ou si vous avez été en contact avec des gens qui ont la COVID-19 , a-t-elle rappelé.

La médecin hygiéniste en chef de la C.-B., Dre Bonnie Henry, et le ministre de la Santé, Adrian Dix, s'adressent aux médias pendant la pandémie de la COVID-19 (archives). Photo : Radio-Canada / MIKE MCARTHUR (CBC)

Les compagnies aériennes défendent leurs politiques

WestJet et Air Canada ont défendu leurs mesures de prévention restantes. Elles soulignent toutes deux leur utilisation de filtres à air HEPA [high-efficiency particulate air], qui retireraient 99,999 % des particules dans l’air selon WestJet, et assurent un renouvellement complet de l’air toutes les deux ou trois minutes selon Air Canada.

Les deux compagnies procèdent à la désinfection de l’intérieur des avions entre les vols, et WestJet assure vérifier la température des passagers avant l’embarquement.

Avec les informations de Rafferty Baker