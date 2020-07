La résidence Château Grandville de Rivière-du-Loup fermera ses portes

Deux des propriétaires du Château Grandville depuis 18 ans, Renée Simard et Clermont Beaulieu, expliquent que la hausse des primes d'assurances pour l'établissement a été la goutte qui a fait déborder le vase.

Ils affirment que leur prime est passée de 13 000 $ à 31 000 $ par année.

Les propriétaires ajoutent que ce n'est pas la première fois qu'ils éprouvent de la difficulté à trouver une compagnie qui accepte de les couvrir.

Mme Simard et M. Beaulieu évoquent également les impacts financiers de la pandémie de COVID-19 et les difficultés à recruter et retenir du personnel parmi les raisons qui motivent la fermeture de l'établissement.

Au cours des six prochains mois, les dirigeants de la résidence tâcheront de trouver de nouvelles places aux résidents, avec l'aide du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent.

Les propriétaires n'ont pas voulu s'avancer sur ce qui adviendra du bâtiment construit à la fin du 19e siècle et qui a notamment déjà abrité un hôtel.

Avec les informations de Patrick Bergeron