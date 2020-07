Le permis d’alcool d’un bar qui a organisé une fête secrète suspendu

La Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO) a annoncé avoir suspendu avec l’intention de révoquer le permis d'alcool d'une boîte de nuit de Toronto. Celle-ci est accusée d’avoir été l’hôtesse de 125 à 150 personnes vendredi dernier.

La CAJO a annoncé sur Twitter que le permis du bar Goldie a été suspendu pendant qu'elle entame le processus de révocation.

Elle ajoute que la suspension est liée à de graves violations de sécurité publique .

Plus tôt cette semaine, la police de Toronto a accusé les dirigeants de la boîte de nuit d’avoir organisé une fête secrète et qu'entre 125 et 150 clients avaient été autorisés à y entrer. Aucune réglementation sur la distanciation sociale n'était appliquée.

La police a déclaré que le propriétaire, le gestionnaire et la société seront accusés de ne pas avoir respecté une ordonnance des lois des situations d’urgence sanitaire.

En Ontario, les bars et restaurants ne sont actuellement autorisés à servir les clients que sur une terrasse extérieure dans le but de freiner la propagation de la COVID-19.