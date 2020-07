Une édition 2020 en ligne pour les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord

Nous voulions trouver un moyen de rassembler tout le monde sous un prétexte différent , raconte Brendon Smithson, le directeur, réalisation des Jeux.

Tessa Erickson, athlète ayant participé aux compétitions de volleyball avec l'équipe de Colombie-Britannique aux Jeux autochtones de 2017 à Toronto. Photo : La Presse canadienne / Mark Blinch

L'événement s'articulera autour des compétitions, des jeux interactifs, des conférences éducatives et des tables rondes, par exemple sur le sport.

Le tout pourra être suivi en ligne sur YouTube et Facebook. Les activités de l’édition 2020 seront regroupées autour du mot-clic : #NAIGatHOME.

Notre slogan est : physiquement à part, mais ensemble dans l’âme , dévoile Brendon Smithson.

Des Jeux qui pourraient quand même avoir lieu à Halifax

Les Jeux autochtones de l’Amérique du Nord 2020 devaient initialement se tenir du 12 au 18 juillet à Halifax et dans les communautés d'Aldershot et Millbrook, en Nouvelle-Écosse.

Quelque 6000 participants provenant de 756 Nations autochtones étaient attendus pour cet événement. Toronto avait accueilli le dernier rassemblement en 2017.

Des athlètes du Yukon aux Jeux autochtones de 2017 à Toronto. Photo : La Presse canadienne / Mark Blinch

À l’annonce de l’annulation en mars, beaucoup de jeunes s’étaient sentis déçus. Cette édition en ligne est aussi là pour les faire patienter jusqu’à l’édition 2021.

Les jeunes étaient assez déçus de ne pas pouvoir participer cette année. Ils se sont vraiment entraînés dur. Nous voulons trouver un moyen de leur faire vivre quelque chose qui leur donne de la motivation et qui leur donne de l'espoir , ajoute Brendon Smithson.

Présentés pour la première fois en 1990, les Jeux autochtones d’Amérique du Nord ont lieu tous les trois ans au Canada ou aux États-Unis. Photo : CBC / (Kerry Campbell/CBC)

Les organisateurs espèrent susciter un sentiment d’unité malgré la distance physique.

L’un des éléments les plus importants est d’arriver à créer du lien entre les compétiteurs. On voit ça comme un espace de développement et de partage de leurs compétences, mais aussi de leurs cultures , explique Serene Porter, la directrice des partenariats et du marketing pour les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord 2020.

Les jeux commenceront en ligne le 11 juillet prochain : au programme, un bingo et un marché virtuel.

Une édition 2021 est en préparation, mais les organisateurs ne savent pas encore quelle forme elle prendra. Il n'est pas exclu que la région d'Halifax demeure l'hôtesse des prochains Jeux.

