Les premiers patients de la nouvelle maison Albatros arrivent lundi

La capacité de la maison de soins palliatifs passera de 6 à 10 lits, mais l’organisme a fait construire 12 chambres, dans l’espoir d’obtenir du financement du ministère de la Santé du Québec pour pouvoir accueillir plus de gens.

Oui, dans la région, il y a un besoin. Présentement, la Maison Albatros avait six chambres et il y a des demandes qui étaient refusées, parce que c’était plein , soutient le président du conseil d’administration de la Maison Albatros, Denis Côté.

On sait que la région de Trois-Rivières, c’est vieillissant et donc la demande va être là et en plus, ce que les gens ne pensent pas des fois, c’est qu’ils s’imaginent que c’est juste pour Trois-Rivières, mais non, les gens de la rive sud, de Bécancour, Nicolet, Champlain, peuvent venir ici à la Maison Albatros.

Une nouveauté a fait son apparition à la nouvelle Maison Albatros : la salle d’hydrothérapie qui saura aider les patients à soulager certains maux.

En plus, ce qu’on a de nouveau, c’est une petite armoire chauffante pour les serviettes. On sort la serviette chaude, on lui met sur les épaules, c’est un petit moment de douceur et c’est ça la Maison Albatros, on essaie de trouver les moments de douceurs le plus possible pour les patients.

Denis Côté, président du conseil d’administration de la Maison Albatros